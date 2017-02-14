В башкирском Октябрьском решили проблему качества питьевой воды Фото: Олег Яровиков В башкирском Октябрьском решили проблему качества питьевой воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В городе Октябрьском в минувшем году была решена проблема качества питьевой воды — весной здесь запустили новую систему водоснабжения. Об этом говорилось на коллегии Минэкологии республики, прошедшей сегодня, 14 февраля. В заседании участвовал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Могу сказать, что таких объектов, как водовод в Октябрьском, в стране введено больше не было. Наконец сняли проклятье плохой питьевой воды в городе. Нечасто такие достижения случаются. Жесткость воды была колоссальная, до 17 единиц. Сейчас — 8,2. Вот это — глобальное решение проблемы», — отметил руководитель региона.

В марте 2016 года город со 100-тысячным населением начал получать чистую мягкую воду из нового водозабора на реке Стивензя, которая на треть разбавила жесткую воду из старого водоканала. Строится еще одна очередь сооружения, которая к концу текущего года позволит перейти на водоснабжение только из водохранилища на Стивензе.