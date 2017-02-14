Эксперты назвали главные проблемы отечественной медицины Фото: ИА "Башинформ" Эксперты назвали главные проблемы отечественной медицины Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Экспертно-аналитический центр Российской академии народного хозяйства и госслужбы в ходе опроса выяснил, как врачи и научные работники из сферы медицины оценивают результаты модернизации региональной системы здравоохранения, какие проблемы отечественной медицины они считают самыми актуальными, сообщают «Известия».

Аналитики РАНХиГС попросили врачей и сотрудников научно-исследовательских организаций (респонденты этих категорий составили 80 процентов опрошенных) дать общую оценку системы российского здравоохранения. Результаты опроса показали, что 67 процентов его участников считают ситуацию сложной и отмечают, что многие проблемы не находят решения. Еще 13 процентов называют ее неблагоприятной. Но пятая часть респондентов (20 процентов) всё же оценивает ее как благоприятную, хотя признает существование некоторых проблем.

Главной проблемой сферы здравоохранения участники опроса назвали недостаточное финансирование (69 процентов), их также тревожит нехватка врачей и медперсонала (60), слабая профессиональная подготовка работников здравоохранения (58), низкий уровень зарплат в этой сфере (58) и плохая доступность медицинского обслуживания в сельской местности (52,1).

Итоги реформирования сферы здравоохранения эксперты оценили неоднозначно. Твердую положительную характеристику проведенной модернизации дали только 13 процентов опрошенных, безапелляционную отрицательную тоже меньшинство — всего 9 процентов. Ровно половина респондентов нашли в переменах и плюсы, и минусы: они считают, что есть положительные изменения, но по некоторым направлениям произошло ухудшение. Еще 22 процента опрошенных вообще не увидели серьезных изменений в системе.

Чтобы улучшить ситуацию со здравоохранением, респонденты предлагают преобразовать диспансеризацию в действующие программы профилактики заболеваний. Больше половины опрошенных назвали приоритетным направлением для финансирования охрану здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи.

Экспертам предложили оценить реализацию государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» по пятибалльной шкале. Пятерок оказалось крайне мало — ни один пункт программы не получил более 12 процентов голосов. Лучше всего респонденты отозвались о мерах по охране здоровья матери и ребенка: 10 процентов опрошенных поставили «отлично», 48 процентов — «выше среднего». Много четверок заработали меры по совершенствованию оказания специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную: такую оценку поставили 39 процентов опрошенных. Но лишь 5 процентов оценили эту меру на пятерку.

Среди оценок больше всего оказалось троек. Максимум удовлетворительных характеристик получило медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан (их дали 54 процента респондентов), система скорой помощи (50 процентов), внедрение инновационных методов диагностики заболеваний (43 процента), развитие первичной помощи (42 процента), реабилитационная и санаторная сферы (41 процент). Лидерами по двойкам стали меры профилактики заболеваний (37 процентов) и оказание паллиативной помощи населению (36 процентов).

Эксперты также отметили, что предложенный программой «Развитие здравоохранения» подход к зарплате медперсонала с точки зрения процента от среднего заработка по региону приводит к большому дисбалансу между субъектами федерации. Так, в Москве санитарка может получать 67 тысяч рублей, в то время как в соседнем регионе зарплата врача будет в два раза меньше. Выходом из этой ситуации может стать утверждение цифровых, а не процентных норм по уровню зарплат.