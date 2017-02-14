В Башкирии открылся Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Абзелиловском районе открылся IX Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы». От имени Главы Башкортостана Рустэма Хамитова участников поприветствовал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. Форум является одним из главных и наиболее представительных деловых мероприятий отрасли. Ежегодно в нем принимают участие свыше 350 руководителей служб информационной безопасности и IT-специалистов финансовых организаций, надзорных и регулирующих органов, отечественных и зарубежных компаний-производителей средств информационной безопасности.

В течение нескольких дней участники мероприятия обсудят вопросы безопасной разработки и эксплуатации информационных систем организаций финансовой сферы, защиты информации при обмене данными во внутренней сети организации и при взаимодействии с клиентами и партнерами, новейших технологий противодействия киберпреступности.

Разработчики представят программные продукты и технологии, ориентированные на снижение общих угроз для финансовой сферы. Итоги работы форума имеют важное практическое значение и ложатся в основу новых нормативных документов Банка России.