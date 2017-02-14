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14 февраля Вторник

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Жители Башкирии стали реже подделывать больничные

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкортостана стали реже подделывать больничные. В прошлом году региональное отделение Фонда социального страхования по республике выявило 34 фальшивых листка нетрудоспособности. Для сравнения: в 2014 году было выявлено 53 подделки, в 2015 году — 44. С начала текущего года выявлен один случай подлога.

Фальшивые больничные выявить очень просто, пояснили в Фонде. Листок нетрудоспособности имеет степени защиты и уникальный номер, который не повторяется. Покупка больничного листа в интернете может обернуться уголовной статьей. В 2016 году за представление заведомо подложного документа привлечены к уголовной ответственности шесть жителей РБ.

В прошлом году ФСС по РБ выдало медицинским организациям 1 млн 112 тысяч бланков листков нетрудоспособности. Из них 1 млн 97 тысяч получили граждане в связи с заболеваниями, травмами, беременностью и родами, а также в связи с уходом за больными членами семьи и иными случаями, предусмотренными законодательством.

Теги: Фонд социального страхования по РБ,листок нетрудоспособности
 
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