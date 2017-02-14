Башкирия — в числе регионов-лидеров по снижению смертности Фото: Андрей Старостин Башкирия — в числе регионов-лидеров по снижению смертности Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан отметили в числе регионов-лидеров по снижению смертности. Положительные демографические показатели зарегистрированы в 67 субъектах Российской Федерации. Данные были приведены на селекторном совещании с регионами по демографической ситуации, которое провела заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

В целом по России за 12 месяцев 2016 года показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 1,5 процента, или на 23,5 тысячи человек. Показатель смертности составил 12,9 процента на тысячу населения, в 2015 году — 13,1 процента. Такой показатель не регистрировался в стране более 20 лет.

В Башкортостане за прошлый год смертность снизилась на 3,8 процента, или на 1824 человека — в абсолютных числах в республике наилучший показатель.

Снижение смертности отмечено от болезней кровообращения — на 2,8 процента, туберкулеза — на 16,7 процента, новообразований — на 0,8 процента, болезней органов дыхания — на 8 процентов, болезней органов пищеварения — на 3,6 процента, внешних причин — на 6,7 процента, в том числе от дорожно-транспортных происшествий и случайных отравлений алкоголем.