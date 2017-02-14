Уфимский скульптор «возьмет на карандаш» Президента России Фото: предоставлены Салаватом Фидаи

















Уфимский скульптор «возьмет на карандаш» Президента России Фото: предоставлены Салаватом Фидаи

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимский скульптор «возьмет на карандаш» Президента России. В коллекции мастера Салавата Фидаи уже более 250 филигранно выполненных микроскульптур. Среди любимых — Эйфелева башня и мультперсонаж ВАЛЛ-И.

Салават Фидаи давно хотел делать портреты. Начал с новоизбранного американского президента Дональда Трампа из-за его колоритной внешности.

«Специально что-то такое я не делаю. Идея приходит — воплощаю. Бывает, под заказ. Но многим отказываю. Не берусь ни за какие деньги, если мне это неинтересно. Обычно, если сходимся во мнении, то начинаю работать над скульптурой. В ближайшее время планирую сделать портрет Владимира Путина, сейчас работаю над этим», — рассказал художник.

Известный на весь мир уфимский Левша поделился секретами своего творчества в интервью «Электрогазете».