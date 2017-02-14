В воскресенье на Первом канале будут искать родителей для 12-летней сироты из Уфы

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УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В воскресенье, 19 февраля, в рубрике «У вас будет ребенок» программы «Пока все дома» редакция Первого канала постарается найти родителей для 12-летней Алины из Уфы.

У Алины умерла мама, воспитанием занималась бабушка, не так давно скончалась и она. В прошлом году девочка попала в городской детский дом. Педагоги учреждения характеризуют ее как целеустремленного и трудолюбивого ребенка. Несмотря на природную хрупкость, Алина занимается тяжелой атлетикой и показывает отличные результаты в спорте. Мечтает побывать в Египте, а в будущем видит себя стюардессой или юристом.

Истории о детях-сиротах из Уфы и других городов России показываются на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт». Благодаря сотрудничеству с федеральной общероссийской мультимедийной информационно-поисковой системой для усыновителей, с 2015 года в семьи удалось устроить 25 детей из детских учреждений башкирской столицы. За это время в передаче «Пока все дома» рассказали о семи детях из Уфы, на сайте проекта был размещен 71 видеопаспорт ребенка. Сейчас в доступе базы данных находятся 30 видеопаспортов юных уфимцев, которые ищут родителей.