Молодежи Уфы расскажут о профессии юриста Фото: Олег Яровиков Молодежи Уфы расскажут о профессии юриста Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Центр содействия занятости молодежи Уфы запускает проект «Клуб по интересам для молодежи». На первой встрече своим опытом поделится доцент Института права Башкирского государственного университета, кандидат юридических наук, практикующий адвокат Руслан Валеев. Участники мероприятия узнают обо всех плюсах и достоинствах профессии юриста, смогут задать интересующие их вопросы.

Встреча состоится в среду, 15 марта, в 15.00 в Институте права Башкирского государственного университета (ул. Достоевского, 131).

Мероприятие организовывается МБУ «Центр содействия занятости молодежи» Уфы в рамках марафона «Карьерный навигатор», который начинается 15 февраля. Первый месяц будет посвящен направлению «Правоохранительная и спасательная деятельность. Юриспруденция». «Всех участников ждут разноплановые и интересные мероприятия, в том числе экскурсии на предприятия столицы», — сообщили в Центре содействия занятости молодежи Уфы.

На встречу приглашаются учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений, воспитанники детских, подростковых клубов и объединений города Уфы.

Заявки принимаются на электронную почту cszm@mail.ru. Подробная информация по телефонам: (347) 279-06-56, 8-917-741-42-96.