В День святого Валентина влюбленные поженились в прямом эфире радио «Юлдаш» Фото: радио «Юлдаш»









В День святого Валентина влюбленные поженились в прямом эфире радио «Юлдаш» Фото: радио «Юлдаш»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе башкирское радио «Юлдаш» провело свадьбу в прямом эфире. Как и было обещано, молодые люди зарегистрировали свои отношения в День влюбленных. Свадебная церемония транслировалась в прямом эфире передачи «Иртәнсәккәй тороп» — «Встав поутру». ГУП ТРК «Башкортостан» подарило молодоженам путевку в санаторий «Якты-куль».

Торжественную регистрацию можно будет также посмотреть сегодня на телеканале БСТ в 23.00.

Лира и Азат познакомились в Мелеузовском районе, во время летних каникул. Лире 22 года, она учится в УГАТУ, Азату 23 года, он машинист технологических насосов. На прошедшем в ноябре концерте «ЮлдашХит» уфимец сделал предложение руки и сердца своей девушке. Фрагмент концерта с романтическим предложением был опубликован в соцсетях. Чтобы свадьба прошла в эфире радиостанции «Юлдаш», видео должно было собрать семь тысяч «лайков». На деле пользователи интернета перешли даже этот рубеж.