ВТБ: ставка на средний бизнес

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Средний бизнес занимает в общем объеме выданных в республике кредитов стабильно четверть. И эта доля за прошлый год подросла примерно на 10 процентов», — отметил руководитель корпоративного филиала ВТБ в Башкортостане Алексей Самсонов.

«Если мы ранее предоставляли финансовую поддержку предприятиям среднего регионального бизнеса в среднем на 4,5 млрд рублей, то по итогам прошедшего года профинансировали более чем на 5 млрд. Темпы наращиваем, и на текущий год ставим задачи еще более серьезные, потому что видим на рынке интересные бизнес-идеи», — сказал Алексей Самсонов.

По его словам, последние несколько лет ВТБ весьма плотно сотрудничает с региональным бизнесом, предлагая этому сегменту все больше интересных именно для него банковских продуктов, уделяя максимальное внимание качеству предоставления услуг.

«В результате клиенты начинают понимать: важно, чтобы банк был надежным партнером, чтобы сотрудничество было долгосрочным и комфортным. ВТБ в Башкортостане предоставляет компаниям республики широкий спектр качественного банковского сопровождения. Это не только своевременное предоставление кредитных ресурсов по доступным ценам, но и расчеты, и другие услуги транзакционного бизнеса. В результате в прошлом году количество открытых счетов в ВТБ выросло в республике в два раза», — подчеркнул глава регионального филиала ВТБ.

В прошлом году ВТБ начал внимательнее смотреть в сторону аграриев и бизнеса, связанного с переработкой продукции сельского хозяйства. Используя такой инструмент государственной поддержки, как «Программа 6,5%», ВТБ в Башкортостане выдал льготный кредит по сниженной ставке ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» — одному из старейших перерабатывающих предприятий пищевой промышленности в республике.

Не так давно банк подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства России о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. В соответствии со вступившим в силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому нововведению ВТБ, как один из уполномоченных банков, сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше пяти процентов годовых, а сам процесс получения субсидий существенно упростится.