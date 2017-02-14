В зоопарке Уфы павлин решил отстоять свою территорию и предстал во всей красе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В зоопарке Уфы павлин решил отстоять свою территорию и предстал во всей красе Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В контактном зоопарке Уфы павлин решил отстоять свою территорию и предстал во всей красе, распустив веером свой пышный хвост. Благодаря такому хвосту павлин известен как самая красивая птица среди курообразных. В распоряжении ГТРК «Башкортостан» появилась запись, где видно, что павлин с распущенным хвостом преследует другу птицу. По мнению экспертов, последняя является по виду курицей, а по половой принадлежности — петухом, о чем свидетельствует красный гребень на голове.

Ученые отмечают, что павлин распускает перья для того, чтобы привлечь внимание самки в брачный период. В этот момент он исполняет некое подобие танца. Природой именно самцы одарены роскошным оперением. Некоторые биологи считают, что перья павлин распускает и при решении территориальных вопросов или отпугивании хищников, но прямых подтверждений этому нет.

В данном сюжете можно наблюдать конфликт прирученного павлина с домашней птицей. Сотрудники зоопарка отселили пернатых друг от друга.