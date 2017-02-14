«Салават Юлаев» поборется за важные очки с «Ак Барсом» Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» поборется за важные очки с «Ак Барсом» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 14 февраля, уфимский «Салават Юлаев» проведет предпоследний поединок в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги девятого сезона.

В гости к уфимцам приехал казанский «Ак Барс», который обеспечил себе третье место в финальной восточной восьмёрке. Уфимцы пока еще балансируют на границе попадания в плей-офф — на данный момент фактическое восьмое место, но потенциально — девятое.

В нынешнем сезоне уфимский и казанский клуб встречались трижды: 2:1 в пользу «Салавата».

Матч на «Уфа-Арене» начнется в 19 часов по местному времени.