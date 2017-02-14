В Башкирии имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей Фото: Андрей Старостин В Башкирии имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей, сообщили в УФНС по республике. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год наступил 1 декабря 2016 года. Более 300 тысяч жителей республики не уплатили налогов на общую сумму около 1 млрд рублей. Должникам придется заплатить и пени. Для взыскания задолженности имущественных налогов физических лиц налоговые органы печатают требования об уплате налога.

С направления этого документа начинается процедура принудительного взыскания. Но должникам дается возможность уплатить налог в добровольном порядке. В противном случае налог и пени будут взысканы через суд, причем гражданину придется дополнительно заплатить госпошлину не менее 200 рублей. Если должник не оплатил налоги и после приказа суда, дело переходит на исполнение к приставам. Они могут применить ограничительные меры, вследствие которых должник не сможет водить машину, продать квартиру, выехать за границу. Сюда же относится арест счетов и имущества. С должника дополнительно будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере семи процентов от долга, но не менее 1000 рублей.