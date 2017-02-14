В Башкирии для жестокого убийцы женщин прокурор требует пожизненное лишение свободы Фото: Олег Яровиков В Башкирии для жестокого убийцы женщин прокурор требует пожизненное лишение свободы Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокурор Башкортостана 14 февраля поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины, который убил двух женщин. Он запросил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме.

Представлены доказательства причастности подсудимого к совершению преступлений по статьям «Убийство с целью скрыть другое преступление» и «Угроза убийством».

Из материалов уголовного дела: в марте прошлого года мужчина выпивал с сожительницей и ее подругой в своей квартире в Стерлитамаке. В состоянии опьянения он поссорился с 44-летней гражданской женой, а потом взял кухонный нож и ударил ее в шею. Испугавшись, что подруга сообщит об этом в полицию, подсудимый нанес ей ранения в живот и шею. На следующее утро за 48-летней женщиной пришел сожитель, так как не смог до нее дозвониться. Когда он увидел в квартире тела убитых женщин, то попытался вызвать полицейских, но ему пригрозил убийством вооруженный ножом злоумышленник, который впоследствии скрылся.

Но находиться на свободе ему пришлось недолго: в тот же вечер его задержали стражи порядка. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила вменяемость убийцы. Ранее он был судим за убийство женщины с особой жестокостью и причинение мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.

Подсудимый неоднократно менял свои показания. В последнем слове он частично признал свою вину, пояснив, что убийство его сожительницы совершила подруга, которую он убил, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.