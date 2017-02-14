В Башкирии были более снежные зимы - Башгидромет Фото: ВКонтакте В Башкирии были более снежные зимы - Башгидромет Фото: ВКонтакте

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в январе выпало 172 процента осадков, сообщает Башгидрометцентр. Примерно на трети территории республики, в том числе и на метеостанции Уфа-Дема, количество осадков достигло двух и более месячных норм. Однако, это не самый снежный январь за последние 20 лет. Еще больше осадков было в январе 2007 года — 223 процента от нормы. Богатым на снег был и январь 2001 года — 203 от нормы.

В первой декаде февраля на метеостанциях Туймазы, Буздяк, Учалы уже выпала месячная норма осадков — 94-106 процентов. На остальной территории — от 50 до 80 процентов. В северных районах выпало 20-30 процентов снега от месячной нормы.