Зарплатные ожидания большинства жителей Башкирии не превышают 40 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин Зарплатные ожидания большинства жителей Башкирии не превышают 40 тысяч рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным сайта поиска работы и персонала HeadHunter, 42 процента из 15 тысяч жителей Башкортостана, разместивших свое резюме в этом году, вполне устроит вознаграждение в размере 25 — 40 тысяч рублей. Среднее зарплатное ожидание по региону составляет на данный момент 40 тысяч рублей.

По сравнению с 2016 годом, ищущих работу в республике стало больше на пять процентов. Самыми активными соискателями с начала текущего года стали представители сфер: «Домашний персонал» (+30 процентов), «Государственная служба» (+25 процентов) и «Рабочий персонал» (+23 процента).

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами, — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter в Башкортостане Ольга Гибадуллина. — С одной стороны, многие решают начать новую жизнь с Нового года. С другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой».

Однако, несмотря на такое солидное число соискателей, пик активности в части поиска новой работы ожидается только в марте.

При этом рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех областях. К примеру, специалисты в области автомобильного бизнеса, работники в сфере «Искусство, развлечение, масс-медиа» и эксперты по безопасности не спешат менять работу в начале года. Рост резюме в этих профобластях составил всего 1 процент по отношению к прошлому году.