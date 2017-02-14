В Башкирии «бесправный» водитель снегохода погиб при столкновении с «ГАЗелью» Фото: Олег Яровиков В Башкирии «бесправный» водитель снегохода погиб при столкновении с «ГАЗелью» Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане «бесправный» водитель снегохода погиб при столкновении с «ГАЗелью». ДТП произошло вчера вечером на 46 км автодороги Кропачёво — Месягутово — Ачит, в Салаватском районе.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 59-летний местный житель, лишенный водительских прав, на снегоходе «Буран-640» выехал на главную дорогу, где не предоставил преимущество «ГАЗели». За рулем последней находился 47-летний житель Дуванского района. Произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель снегохода погиб на месте. По данному факту будет проведена судебная экспертиза.

В ведомстве сообщили, что за сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 аварий, в которых три человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 53 нетрезвых водителя.