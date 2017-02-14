В Уфе сотрудник ФСИН и его супруга стали победителями забега влюбленных Фото: УФСИН по РБ В Уфе сотрудник ФСИН и его супруга стали победителями забега влюбленных Фото: УФСИН по РБ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе сотрудник ФСИН и его супруга стали одними из победителей фестиваля бега, приуроченного ко Дню влюбленных. Старший инспектор отдела безопасности УФСИН по РБ Айнур Рафиков победил в полумарафоне. Его супруга Лилия стала второй на дистанции 5 км. Фестиваль бега, посвященный Дню святого Валентина, проводился в выходные во многих городах России. В Уфе, несмотря на 26-градусный мороз, на старт вышли 170 участников, в том числе 35 пар. Соревнования прошли в парке Лесоводов Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Айнур Рафиков выступает в любительских соревнованиях всего полгода. Победа в фестивале бега — его первый успех. В сентябре 2016 года он занял 124 место в Уфимском международном марафоне, а в ноябре стал 86-м в Гатчинском полумарафоне. Для Лилии данные соревнования были дебютными. В ближайших планах победителя — участие в «безумных гонках», которые пройдут в Уфе в марте. Это соревнования по кроссу на пересеченной местности с полосой препятствий.