Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10 процентов - «Известия» Фото: ratecredit.net Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10 процентов - «Известия» Фото: ratecredit.net

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ставки по ипотеке могут снизиться в текущем году до 11 процентов годовых, в 2018 — до 10 и ниже, невзирая на завершение программы господдержки. Заявление, озвученное в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, проверили «Известия». Ставка по кредитам на покупку жилья еще никогда не опускалась до однозначного числа, отмечает издание. Начавшись с 40 процентов годовых, к 2007 году она опустилась до 12 процентов и вновь поднималась в 2008 и 2014 годах. С марта 2015 года в стране начала работать двухгодичная программа субсидирования ставок. Ее окончание не приведет к росту, считают в Правительстве: на фоне стабилизации рынка и низкой инфляции банки предлагают ипотечные кредиты от 12 процентов годовых. Специалисты банков, опрошенные изданием, в целом согласились, что роста не ожидается, а если удастся добиться снижения инфляции до четырех процентов, установление ставки на уровне 7-8 процентов через год-два вполне реально.

Однако представители строительной отрасли настроены более пессимистично. Они считают, что снижаться ипотечной ставке не даст ужесточение политики банков и падение реальных доходов граждан.