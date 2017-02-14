В Уфе демонтируют мост

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Вместо ветхого пешеходного моста жители района, прилегающего к ул.Сун-Ят-Сена и Большой Московской, будут пользоваться новым благоустроенным наземным переходом, организованным застройщиком данного микрорайона.

В соответствии с предписанием Государственного комитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору о сносе моста, который мог представлять угрозу для пешеходов, а также в рамках согласованного проекта организации строительства жилого комплекса «Зеленая роща» на территории, находящейся в собственности застройщика, один из крупнейших девелоперов региона – группа компаний «Госстрой» — начал работы по демонтажу старого надземного перехода, соединявшего ул.Сун-Ят-Сена с прилегающим кварталом. На строительной площадке, через которую проходил старый металлический мост, ведется вдавливание свай, а также манипуляции строительным краном, что, безусловно, могло поставить под угрозу безопасность пешеходов: ежедневно по мосту проходили сотни местных жителей, в том числе семьи с детьми и пенсионеры.

Альтернативой демонтированному мосту стал новый наземный переход, находящийся между домами №30 и №32 по ул.Сун-Ят-Сена, который был открыт тем же застройщиком еще до начала работ по демонтажу опасного моста. Новый переход оснащен лестницей, пандусом и фонарным освещением. Кроме того, застройщик организовал ежедневную уборку снега и дежурство контролера, который в течение дня информирует местных жителей о новом переходе и помогает в случае возникновения каких-либо проблем. Для того, чтобы пешеходы смогли без труда добраться до перехода, застройщик собственными силами почистил улицу Сун-Ят-Сена от снега, и теперь у жителей района наконец-то появился полноценный тротуар.

«Снос старого моста – это временные неудобства. Сегодня в рамках развития комфорт-квартала «Московский» здесь активно ведется строительство современного жилого комплекса «Зеленая роща», который пользуется высоким спросом среди жителей города: на сегодняшний день уже заключено порядка 120 договоров долевого участия. Через год здесь будет не просто переход, а облагороженная территория с прогулочными аллеями, по которым будут гулять мамы с колясками, скамейки для чтения и детские игровые площадки. Из заброшенного оврага это место превратится в настоящую изюминку всего микрорайона», — комментирует официальный представитель застройщика Артем Арефьев.