Житель Башкирии, по вине которого в огне погибли две девочки, пойдет под суд Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии, по вине которого в огне погибли две девочки, пойдет под суд Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана, по вине которого в огне погибли две девочки, пойдет под суд. Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

По версии следствия, обвиняемый злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Днем в декабре прошлого года, будучи нетрезвым, он курил в своей квартире и уснул с сигаретой в руках. В комнате началось возгорание. Мужчина проснулся и выбежал на балкон седьмого этажа, где спустился по пожарной лестнице. В это время в соседней комнате находились его 11-летняя и шестилетняя дочери. Девочки увидели огонь и стали звонить матери. К сожалению, они не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли, отравившись угарным газом.

Обвиняемый полностью признался в содеянном. Ранее он был неоднократно судим и отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.

Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, проинформировали в пресс-службе Прокуратуры республики.

По делу следователем было проведено пять экспертиз, в том числе и психо-физиологическое исследование обвиняемому. Расследование уголовного дела было закончено в кратчайшие сроки — в один месяц. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся, добавили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Как сообщалось ранее, на место происшествия прибыли 14 пожарных и семь единиц спецтехники. Полицейские оказали содействие силам пожаротушения. После ликвидации огня были обнаружены тела несовершеннолетних. Мужчина был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.