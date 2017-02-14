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14 февраля Вторник

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В Башкирии многодетный отец едва не убил любовника своей жены

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии многодетный отец едва не убил любовника своей жены Фото: Андрей Старостин

В Башкирии многодетный отец едва не убил любовника своей жены Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане многодетный отец едва не убил любовника своей жены. В полицию ночью 12 февраля поступило сообщение из больницы о госпитализации жителя села Чесноковка Уфимского района с телесными повреждениями. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, ночью мужчина не дождался возвращения своей супруги домой, предположив, что она может быть у соседа. Так и оказалось: мужчина застал супругу вдвоем с односельчанином в его доме. Ревнивец устроил скандал и нанес не менее шести ударов ножом любовнику супруги. Жена успела вызвать полицию, но злоумышленник сбежал с места происшествия. Только своевременно оказанная медпомощь спасла жизнь потерпевшего.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Скоро ревнивцу предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи установили, что на иждивении подозреваемого находятся девять детей, восемь из них — несовершеннолетние. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: покушение на убийство
 
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