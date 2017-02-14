В Уфе сгорели три иномарки, припаркованные около подъезда Фото: группа «БашДТП»/ Денис Фёдоров



В Уфе сгорели три иномарки, припаркованные около подъезда Фото: группа «БашДТП»/ Денис Фёдоров

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе сгорели три иномарки, припаркованные около подъезда. Очевидец выложил фотографии последствий ночного пожара в группе «БашДТП» «ВКонтакте». В Главном управлении МЧС России по РБ сообщили, что на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 14 февраля в 02.45 поступила информация о возгорании трех автомобилей в Октябрьском районе столицы.

На борьбу с огнем прибыли силы и средства МЧС — девять пожарных и две единиц техники.

«Моя Mazda, стоявшая рядом со сгоревшими автомобилями, не пострадала. Я поставил ее на парковочном месте, — рассказал агентству «Башинформ» уфимец Денис Фёдоров. — Соседнему Renault Logan не повезло. Больше всех пострадал Volkswagen Jetta, оставленный напротив подъезда. Случилось всё ночью. Когда я возвращался домой в 23.45, всё было нормально. Возможно, подожгли, ведь никому не нравится, когда паркуются подобным образом. Еще, как вариант, причиной пожара мог стать матрас, который весь день провалялся у подъезда. Всем было лень его убрать, а наехать на такое с разогретым двигателем — приговор. Вариантов много».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.