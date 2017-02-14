В Уфе приставы рассказали, какие вещи подлежат аресту за коммунальные долги Фото: открытый источник В Уфе приставы рассказали, какие вещи подлежат аресту за коммунальные долги Фото: открытый источник

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Орджоникидзевском районе Уфы судебные приставы посетили квартиры 28 неплательщиков, у которых образовались значительные задолженности по квартплате. Управляющие компании подали иски в суд, по решению которого приставы должны взыскать долги.

Как пояснили в районном отделе федеральной службы, описи подлежат: мебель в надлежащем состоянии; новые предметы посуды; бытовая техника, исключение — холодильник летом; ювелирные изделия, шубы (если данные вещи не принадлежат хозяевам квартиры, это придется это доказать в суде); недвижимость, если она не находится под залогом — должника могут выселить из квартиры, предоставив ему меньшую площадь. Арестованные предметы обихода и вещи должники должны продать и погасить долги по коммунальным услугам.

Чтобы принудить должников к выплате задолженности, УК могут отключить электричество, воду и канализацию, напомнили в администрации города.