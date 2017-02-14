В галерее «Ижад» открылась экспозиция картин из коллекции УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ





















В галерее «Ижад» открылась экспозиция картин из коллекции УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В галерее «Ижад» открылась экспозиция картин из коллекции УГНТУ. Экспозиция представляет собой 62 произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства 43 авторов, имена которых хорошо известны в республике и за её пределами. Коллекция позволяет показать зрителю эволюцию художественного процесса в республике на протяжении нескольких десятилетий XX века. Обладателем драгоценной культурной сокровищницы является институт экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета.

В галерее «Ижад» на презентацию культурного достояния собрались студенты и руководство вуза, представители министерства культуры и музея имени Нестерова, заслуженные художники и искусствоведы республики.

После торжественного открытия в УГНТУ II Чемпионата рабочих профессии WorldSkills «Молодые профессионалы» выставку посетили вице-премьер Правительства Башкортостана Салават Сагитов и министр образования Гульназ Шафикова.

Гости высоко оценили культурную и историческую ценность экспозиции для укрепления и сохранения духовности, эстетического воспитания молодежи и будущих поколений.

Стоит отметить, что за рубежом многие вузы имеют художественные коллекции, а вот в России похвастаться таким богатством могут лишь единицы. Уфимский государственный нефтяной университет стал одним из таких вузов.

УГНТУ готовится показать работы в других городах и населенных пунктах Башкортостана, поделиться культурным богатством с жителями региона. Летом экспозиция будет представлена на главном художественном форуме «АРТ-Уфа».

В архитектурно-строительном институте УГНТУ, чья школа рисунка входит в пятерку лучших в России, видят в коллекции важную образовательную роль для студентов.

Организация подобных общественно-значимых акций как нельзя лучше соответствует концепции деятельности Уфимского нефтяного как регионального опорного вуза — одного из важнейших образовательных, научных и культурных центров Башкортостана и России.