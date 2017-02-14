В Уфе режиссер из Санкт-Петербурга ставит спектакль «Три сестры»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Национальный молодежный театр им. М. Карима ставит спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова. Для постановки в Уфу из Санкт-Петербурга приехала известный театральный режиссер Ирина Зубжицкая. 8 февраля русская труппа театра приступила к репетициям.

Это не первая режиссерская работа Ирины Зубжицкой в Уфе. В 2012 году на сцене Молодежного театра она поставила драму «Гроза» по пьесе Александра Островского. Спектакль снискал любовь уфимцев и по сегодняшний день пользуется популярностью.

«Спектакль «Три сестры» идеально впишется в репертуар Молодежного театра. Это сверхактуальная классика, которая раскрывает всю драму жизни на примере одной семьи. Мы рады, что Ирина Валерьевна выбрала именно эту пьесу для постановки», — говорит художественный руководитель НМТ РБ им. М. Карима Мусалим Кульбаев.

В спектакле задействована почти половина русской труппы театра: Андрей Ганичев, Карина Ярмеева, Лада Николаева, Светлана Бронникова, Юлия Абрарова, Азат Маликов, Салават Нурисламов, Евгений Лопатин, Линар Ахметвалиев, Дмитрий и Элина Гусевы, Марат Курбангалеев, Марина Апраксина. Также в спектакле примут участие артисты башкирской труппы Вадим Клысов и Рамзиль Сальманов. Для работы над сценографией приглашена художник-постановщик Екатерина Андреева (Киров), композитор — Василий Тонковидов (Самара), хореограф — Александр Родионов.

Премьера назначена на 8 и 9 апреля.