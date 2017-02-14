В УГНТУ стартовал Чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Фото: пресс-служба УГНТУ











В УГНТУ стартовал Чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В УГНТУ стартовал Чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В большом зале восьмого корпуса участников чемпионата приветствовал заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Салават Сагитов.

«Вы будете определять направления развития народного хозяйства в будущем, — сказал вице-премьер. — И мы надеемся, в нашей республике благодаря этому чемпионату появится больше профессионалов мирового уровня. Вам предстоит четыре дня напряжённой работы. Пусть победят сильнейшие!».

Он также поблагодарил УГНТУ за предоставление площадок с современным оборудованием и помощь в организации этого масштабного мероприятия.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин в своём выступлении отметил, что университет уделяет большое внимание подготовке студентов по рабочим специальностям, поскольку это увеличивает их шанс пройти практику на предприятии.

«Работодатели уделяют таким компетенциям большое внимание», — подчеркнул ректор. Он также пригласил участников чемпионата познакомиться с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом поближе.