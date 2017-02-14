Он всегда думал об интересах республики (К 55-летию со дня рождения Ильдара Гимаева) Фото: ИА «Башинформ» Он всегда думал об интересах республики (К 55-летию со дня рождения Ильдара Гимаева) Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня видному государственному и общественному деятелю Башкортостана Ильдару Гимаеву исполнилось бы 55 лет. К сожалению, вот уже почти десять лет его нет с нами.

Ильдар Раисович Гимаев родился 14 февраля 1962 года в селе Аитово Бижбулякского района Башкирской АССР, в семье служащих.

В 1979 году успешно окончил среднюю школу. Свою трудовую деятельность начал слесарем машинно-тракторной мастерской Бижбулякского производственного объединения «Сельхозтехника». Его дальнейший профессиональный рост был связан с родным районом.

С 1985 года, после окончания Башкирского сельскохозяйственного института, Ильдар Раисович работал главным инженером, затем секретарем парткома совхоза «Южный», позже возглавил совхоз «Сухореченский». С 1990 по 1992 год Ильдар Гимаев — заместитель председателя исполкома Бижбулякского районного Совета народных депутатов, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района. В последующие годы работал первым заместителем главы администрации, а с 1996 по 1999 год — главой администрации Бижбулякского района.

На этих должностях Ильдар Гимаев показал себя хорошим организатором, инициативным и грамотным специалистом. К своей работе относился творчески, внедрял передовые достижения сельскохозяйственного производства. В 1997 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Высокие деловые и человеческие качества Ильдара Раисовича были по достоинству оценены. В 1999 году он был назначен начальником Главного управления по работе с территориями и кадрами Администрации Президента Башкортостана, где проявил себя талантливым руководителем, прекрасным специалистом-кадровиком. При его активном участии в республиканские и районные органы власти пришло новое поколение молодых управленцев.

С 2000 по 2003 год Ильдар Гимаев работал руководителем Администрации Президента республики. На этом высоком посту он внес весомый вклад в совершенствование деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, развитие экономики и социальной сферы республики. Несмотря на огромную занятость, продолжал заниматься образованием. В 2002 году без отрыва от основной работы окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ.

Ильдар Гимаев стоял и у истоков «второго рождения» главного государственного информационного ресурса республики — агентства «Башинформ», которое получило в начале двухтысячных годов статус открытого акционерного общества и мощный импульс для развития. Благодаря его пониманию перспектив развития современных СМИ учредитель агентства — Правительство республики — изыскало необходимые средства для технического и организационного реформирования агентства. Именно в это время во многих ведомствах регионального подчинения начали создаваться профессиональные, самостоятельные пресс-службы, которые начали плановую работу по налаживанию диалога с общественностью.

Благодаря стремлению к творчеству, внедрению нового, обмену опытом и знаниями Ильдар Раисович тонко ощущал современные потребности в управленческих кадрах. И закономерно, что свою дальнейшую трудовую деятельность он связал с системой образования и науки. Успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Становление и развитие государственной и муниципальной службы в Российской Федерации; теоретическое и конституционно-правовое исследование».

С 2003 по 2007 год Ильдар Гимаев возглавлял Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. За этот период произошли большие изменения в организации учебного процесса Академии, значительно укрепилась ее материально-техническая и научно-методическая база, улучшилось качество подготовки и переподготовки управленческих кадров администраций районов и городов, министерств и ведомств. Богатый опыт и широкие знания Ильдара Раисовича были востребованы и в должности советника Президента республики по социально-экономическим вопросам.

В 2007 году Ильдар Гимаев стал ректором Башкирского государственного аграрного университета. С присущей ему энергией он начал реализацию больших планов по развитию вуза, подготовке специалистов для агропромышленного комплекса республики. За короткий период ему удалось внести много нового в деятельность университета, значительно укрепить материально-техническую базу. В эти годы активно создавались агротехнопарки, заработала информационная служба, были открыты новые специальности, активизировалась работа центра повышения квалификации. По инициативе Ильдара Гимаева был образован Координационный совет аграрных учебных заведений республики. Ильдар Раисович уделял большое внимание укреплению связи университета с селом, были учреждены базовые хозяйства для прохождения студентами производственной практики, восстановлено студенческое строительное движение.

Ильдар Раисович пользовался большим уважением и авторитетом как специалист, коллега и товарищ. Его всегда отличали высокая работоспособность, профессионализм, уважительное и бережное отношение к людям.

Ильдар Гимаев избирался депутатом Государственного Собрания Республики Башкортостан, был Полномочным представителем Президента РБ в Палате Представителей парламента. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан».

Ильдар Гимаев ушел из жизни 16 июня 2008 года после тяжелой болезни, на 47-м году.

Его хорошо помнят и в Уфе, и в родном районе. Ежегодно лучшим школьникам Бижбулякского района, добившимся высоких результатов в учебе, культуре и спорте, вручают именные стипендии имени Гимаева, ее получают около 30 учащихся. Регулярным стало проведение в Бижбуляке межрайонных юношеских хоккейных турниров его памяти. При Аитовской школе имени Фатиха Карима создан хоккейный клуб имени Ильдара Гимаева. Одна из новых улиц райцентра носит его имя. В 2012 году была издана книга «Мгновения жизни», где собраны воспоминания коллег и друзей об Ильдаре Гимаеве.