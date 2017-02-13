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13 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии страшная автоавария унесла жизнь пассажирки Daewoo Nexia, её шестилетний сын госпитализирован

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии страшная автоавария унесла жизнь пассажирки Daewoo Nexia, её шестилетний сын госпитализирован

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, скриншот видео из группы «БашДТП»

В Башкирии страшная автоавария унесла жизнь пассажирки Daewoo Nexia, её шестилетний сын госпитализирован

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ, скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На трассе в Башкирии Toyota Corolla вылетела на встречку и врезалась в Daewoo Nexia, есть жертвы. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ, ДТП произошло днем 13 февраля на 174 км автодороги Янаул-Уфа, в Калтасинском районе.

«Столкнулись два легковых автомобиля. В результате автоаварии есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции установлено, что 41-летний мужчина за рулем Toyota Corolla по неизвестной причине выехал на встречку, где столкнулся с Daewoo Nexia. Удар оказался настолько сильным, что 38-летняя пассажирка, супруга водителя второй машины, погибла на месте. В тяжелом состоянии госпитализирован её шестилетний сын. За медпомощью обратились оба водителя и пассажирка Toyota. На данный момент, информация об автоаварии уточняется.

Очевидец случившегося выложил запись с видеорегистратора в группе «БашДТП» «Вконтакте».

Теги: ДТП,ГИБДД,МЧС
 
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