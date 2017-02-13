Представитель Башкирии выбран экспертом проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» Фото: с сайта БГПУ Представитель Башкирии выбран экспертом проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» Фото: с сайта БГПУ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Проректор по информационным технологиям Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Илья Кудинов выбран экспертом проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

Проект предполагает создание информационного ресурса, доступного всем категориям граждан и обеспечивающий для каждого пользователя доступ к онлайн-курсам; создание программного обеспечения с открытыми исходными кодами, повышающее качество онлайн-обучения и обеспечивающее достоверную оценку результатов обучения на платформах онлайн-обучения.

Его основная цель — создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы — до 11 млн человек к концу 2025 года, пояснили в пресс-центре вуза.

Организатор — Министерство образования и науки РФ.

Ключевыми участниками проекта выступят: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные образовательные организации высшего образования, органы исполнительной власти субъектов РФ, образовательные организации, АНО «Институт Развития Интернета», а также ассоциация «Национальная платформа открытого образования».