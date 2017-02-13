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13 февраля Понедельник

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В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский» Фото: pobedpix.com

В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский» Фото: pobedpix.com

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы приняла решение снести часть торгового-сервисного комплекса «Кувыкинский». Здание находится по адресу: ул. Ст. Кувыкина, 16.

Городская комиссия по чрезвычайным состояниям признала его состояние аварийным из-за угрозы обрушения. Причина — карстовые явления, сообщает «Комсомольская правда-Уфа».

Решение о демонтаже здания принято 10 февраля.

Сложившуюся ситуацию уже обсудили с собственником, часть здания должны демонтировать до 15 марта.

Теги: аварийные здания,снос
 
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