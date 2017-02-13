В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский» Фото: pobedpix.com
В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский»
В Уфе снесут часть ТСК «Кувыкинский» Фото: pobedpix.com
УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы приняла решение снести часть торгового-сервисного комплекса «Кувыкинский». Здание находится по адресу: ул. Ст. Кувыкина, 16.
Городская комиссия по чрезвычайным состояниям признала его состояние аварийным из-за угрозы обрушения. Причина — карстовые явления, сообщает «Комсомольская правда-Уфа».
Решение о демонтаже здания принято 10 февраля.
Сложившуюся ситуацию уже обсудили с собственником, часть здания должны демонтировать до 15 марта.