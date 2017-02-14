УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии создают виртуальный тур по музею Мифтахетдина Акмуллы. Музей, посвященный жизни и литературному наследию поэта-просветителя, находится в д. Туксанбаево Миякинского района республики.

«Любой пользователь интернета в любое время суток и в любой точке планеты, не выходя из дома, сможет ознакомиться с экспозицией музея Мифтахетдина Акмуллы – филиала Национального литературного музея Республики Башкортостан», — говорит создатель проекта Радмил Абдрахманов.

Для этого будет произведена фотосъемка музея и его экспозиции, затем будет создан виртуальный тур при помощи специальной программы. Готовый тур разместится на сайте Национального Литературного музея РБ.

Организаторы проекта считают, что он будет способствовать увеличению посещаемости музеев-филиалов Национального литературного музея РБ, росту интереса населения к истории, культуре, литературе Башкортостана и повышению туристической привлекательности республики. Проект удостоен гранта Главы РБ в размере 90 тысяч рублей.

Музей Мифтахетдина Акмуллы открыт к 150-летию со дня рождения башкирского поэта-просветителя, классика башкирской поэзии в 1981 году на его родине. В фондах музея хранится более 400 экспонатов.