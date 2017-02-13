В Башкирии при лечении туберкулеза врачи применяют уникальную методику

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане врачи Республиканского противотуберкулезного диспансера при лечении туберкулеза применяют новый уникальный метод лечения. Операция клапанной бронхоблокации помогает эффективно лечить легочную форму туберкулеза, осложненную образованием полостей. С помощью бронхоскопа в пораженный участок легкого устанавливают специальное устройство из силикона. Оно выключает часть органа из акта дыхания. В результате воздух оттуда выходит, а обратно не попадает. Легкое становится меньше в объеме, края каверны закрываются и заживают. В это время здоровая часть легкого продолжает работать в прежнем режиме.

Таким образом, данный бронхоблокатор позволяет локально разгрузить участок, не затрагивая здоровые ткани. Идет двойной эффект. Здоровые участки поддавливают поврежденный, и достигается более быстрое закрытие полости распада.

В теле бронхоблокатор может находиться от двух до шести месяцев. Установка и извлечение проходят без каких-либо разрезов под местной анестезией, что позволяет сократить срок реабилитации.

В Минздраве РБ подчеркнули, что Республиканский противотуберкулезный диспансер является единственным медицинским учреждением в регионе и одним из немногих в России, где используется этот метод. Автор разработки — российский ученый Арнольд Левин.

По словам главного врача диспансера Рауля Шарипова, в Башкортостане 85 процентов больных туберкулезом — мужчины, средний возраст заболевших — 40 лет. Наиболее подвержены этому заболеванию социально незащищенные слои населения — неработающие, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства, освободившиеся из исправительных учреждений. Чаще всего заболевают люди, употребляющие алкоголь, табачные изделия, наркотики.

Основным методом раннего выявления туберкулеза остается своевременное проведение флюорографического обследования. Его необходимо проходить раз в два года.