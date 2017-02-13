В Уфе выставлен на торги Затонский пляж

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы выставила на торги земельный участок площадью 27 тысяч квадратных метров в Ленинском районе, вдоль прибрежной полосы старицы Белой.

Как сообщает РБК-Уфа, желающих взять в аренду на три года участок для организации зоны пляжа летом и катка зимой будут искать до 13 марта.

Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 2 062 500 рублей.

Согласно официальной документации, земельный участок не обременен правами третьих лиц. Арендатор обязан обеспечить свободный доступ граждан к водоему и его береговой полосе, асфальтированной дороге. На него же возлагается обеспечение надлежащего санитарного содержания прилегающей территории.