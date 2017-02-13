В Башкирии в отношении водителя погрузчика возбуждено дело по факту гибели под снегом подростка Фото: Олег Яровиков В Башкирии в отношении водителя погрузчика возбуждено дело по факту гибели под снегом подростка Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего водителя погрузчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, днем 9 февраля водитель за рулем погрузчика «Амкодор» по устной договоренности с хозяйкой одного из домов поселка Тимашево убирал снег на прилегающей к домовладению территории. В ковше спецмашины он сваливал снежную массу на обочину дороги. В результате образовалась насыпь, из-за которой водитель не мог видеть, что происходит с противоположной ее стороны.

«Следствие полагает, что мужчина, работая в жилом секторе около детской площадки, действовал небрежно. Он не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть. Водитель вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи. Смерть 11-летнего мальчика наступила на месте происшествия в результате асфиксии», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается.