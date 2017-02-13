В Башкирии сельский рационализатор нашел способ ускорить уборку зерновых Фото: Книжная палата РБ В Башкирии сельский рационализатор нашел способ ускорить уборку зерновых Фото: Книжная палата РБ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии сельский рационализатор нашел способ ускорить уборку зерновых и для этого использовал деревенский пруд. Как с помощью воды повысить производительность труда, узнала газета «Луч большевизма» в июне 1951 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Передовая полеводческая бригада Горячева из колхоза «Победа» первой в сельском совете подготовилась к сеноуборке и уборке хлебов», — рапортует Нуримановская районная газета. Бригада заблаговременно отремонтировала сенокосилку, конные грабли, сделала около 40 деревянных вил и более сотни ручных грабель. Приведены в порядок молотилки, зерноочистительные машины, оборудованы тока, информирует издание.

Косовица, вязка и молотьба хлебов требуют много рабочей силы. Это отлично понимал бригадир Горячев и проявил смекалку. По его инициативе было решено восстановить местный пруд. «Вода пруда приведет в движение молотильный агрегат и все зерноочистительные машины. В несколько раз будет повышена производительность труда, десятки лошадей и сотни рабочих рук будут высвобождены от молотьбы и подработки зерна», — рассказывает газета о пользе «ноу-хау». Это давало возможность перевести часть людей на другие участки уборочных работ. В итоге ускорить косьбу, вязку и скирдование снопов. «Примеру бригадира Горячева должны последовать все колхозы», — призывают в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.