20 мая может стать Международным Днем пчел Фото: с сайта roypchel.ru 20 мая может стать Международным Днем пчел Фото: с сайта roypchel.ru

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Россия поддержала инициативу Республики Словения об учреждении 20 мая Международного Дня пчел. Вопрос обсуждался на встрече министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского с министром сельского, лесного хозяйства и продовольствия Словении Деяном Жиданом. Проект позволит привлечь внимание в рамках Года экологии к проблемам этого вида как индикатора состояния экосистем.

Как сообщает Минэкологии Башкортостана, в республике одним их ключевых мероприятий текущего Года экологии и особо охраняемых природных территорий является сохранение бурзянской бортевой пчелы. В последние годы над уникальным видом медоносной пчелы, нависла угроза. «Бурзянка» имеет ряд биологических особенностей: зимостойкость, способность в короткие сроки собирать мед с лип, высокая яйценоскость, устойчивость к болезням. В настоящее время ее генофонд теряет свою уникальность, смешивается с другими видами привозных пчел — кавказскими, карпатскими, узбекскими. У завезенных пчел генетически отсутствует способность выживать в суровых условиях уральской зимы, последующие поколения скрещенных пчел уже не могут выживать в диких условиях в дуплах.

«По итогам проведенной инвентаризации состояния численности бортей и колод нами определены дальнейшие шаги по сохранению бурзянской бортевой пчелы, — сообщил заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин. — В их числе — селекционная работа, создание новых пасек на территории заказника «Алтын Солок», изготовление колод, подготовка бортевых деревьев».

Кроме того, в Минэкологии Башкортостана подчеркивают особую значимость учреждения Международного Дня пчел в связи с возможным проведением в республике в 2021 году 47-го Международного конгресса «Апимондия».