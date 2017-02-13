В Уфе коллекция пожарных машин сотрудника МЧС претендует на место в Книге рекордов Гиннесса Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе коллекция пожарных машин сотрудника МЧС претендует на место в Книге рекордов Гиннесса Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полковник внутренней службы Наиль Ильясов в небольшой комнате хранит 850 моделей пожарных машин из разных стран мира. Уникальная коллекция претендует на место в Книге рекордов Гиннесса, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам сотрудника МЧС, началось всё с «Москвича», подаренного женой. Каждая модель, прежде чем оказаться на полках, проходит обязательную регистрацию. Сначала владелец коллекции аккуратно распаковывает машинку, затем фотографирует, загружает фотографию в электронный каталог, нумерует и подписывает. Коллекция уже занесена в Книгу рекордов России.

Но для полковника это не предел. Он хочет выйти на мировой уровень — до конца года планирует собрать 1000 экземпляров пожарных машин и отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса.