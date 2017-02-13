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13 февраля Понедельник

Уфа   °

Уфимские хоккеистки приняли участие в «Турнире трех наций»

СПОРТ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Финляндии прошел «Турнир трех наций» по хоккею с шайбой среди женских сборных. Россиянки соперничали с командами Финляндии и Швеции.

Во всех трех играх сборная России, в которую вошли уфимские «агиделевки» Анна Щукина и три Екатерины — Смоленцева, Лебедева и Соловьева, проиграла. Финки выиграли дважды у наших хоккеисток, шведки в одном матче.

В этих играх отметились по одной заброшенной шайбе Лебедева и Соловьева.

Теги: хоккей,женская сборная России
 
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