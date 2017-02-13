«Уфа-Алиса» продолжила безочковую серию Фото: ГК «Уфа-Алиса»
«Уфа-Алиса» продолжила безочковую серию
«Уфа-Алиса» продолжила безочковую серию Фото: ГК «Уфа-Алиса»
УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В 15-м матче чемпионата Российской женской гандбольной Суперлиги «Уфа-Алиса» принимала дома звенигородскую «Звезду». Уфимки проиграли и этот поединок, снова не набрав очков. Счет — 32:25 в пользу подмосковной команды.
Следующий матч «Уфа-Алиса» проведет дома 19 февраля. В Уфу приедет лидер чемпионата «Ростов-Дон».