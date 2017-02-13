Жительница Башкирии убила сына несколькими ударами ножа Фото: ИА «Башинформ» Жительница Башкирии убила сына несколькими ударами ножа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана убила сына несколькими ударами ножа. В полицию вечером 11 февраля поступило сообщение, что в квартире в городе Стерлитамаке найден труп 24-летнего мужчины. На теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы.

По версии следствия, вечером женщина выпивала со своим сыном и поссорилась с ним из-за незначительного повода. Мать взяла нож и нанесла сыну не менее восьми ударов. От полученных ранений он скончался на месте.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.