В Башкирии возрос объем кредитования сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков В Башкирии возрос объем кредитования сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 2016 году объем кредитования сельского хозяйства республики, по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,4 раза и достиг 20,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по РБ Уральского главного управления Банка России.

Остаток задолженности по кредитам, предоставленным сельскохозяйственным товаропроизводителям, по сравнению с 2015 годом вырос на 20,5 процента и составил 39,5 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам снизилась в регионе на 12,5 процента и составила 1,3 млрд рублей.