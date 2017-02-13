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13 февраля Понедельник

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В Башкирии возрос объем кредитования сельского хозяйства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии возрос объем кредитования сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков

В Башкирии возрос объем кредитования сельского хозяйства Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В 2016 году объем кредитования сельского хозяйства республики, по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,4 раза и достиг 20,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по РБ Уральского главного управления Банка России.

Остаток задолженности по кредитам, предоставленным сельскохозяйственным товаропроизводителям, по сравнению с 2015 годом вырос на 20,5 процента и составил 39,5 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам снизилась в регионе на 12,5 процента и составила 1,3 млрд рублей.

Теги: Нацбанк РБ,кредиты,сельское хозяйство
 
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