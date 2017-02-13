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Жителей Башкирии приглашают бесплатно обучиться интернет-предпринимательству

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Жителей Башкирии приглашают бесплатно обучиться интернет-предпринимательству Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии приглашают бесплатно обучиться интернет-предпринимательству Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жители республики могут бесплатно обучиться основам предпринимательской деятельности в интернете. Бесплатный доступ к образовательному курсу «Интернет-предпринимательство» размещен на портале Электронное образование Республики Башкортостан.

Курс охватывает ключевые вопросы создания интернет-проекта: от поиска и отбора идей, определения бизнес-модели и целевой аудитории до привлечения инвесторов и масштабирования бизнеса.

Его цель — стимулирование предпринимательских инициатив среди местного населения, отметили в пресс-службе Госкомитета РБ по информатизации.

Как сообщало агентство «Башинформ», услуги широкополосного доступа в интернет доступны жителям почти 1800 населенных пунктов Башкортостана, в которых проживает более 86 процентов населения республики.

Теги: курсы,интернет-предпринимательство
 
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