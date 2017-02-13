С интернетом 4G МегаФона смартфоны экономят 20 процентов энергии

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Актуальный вопрос с быстрым расходом заряда аккумулятора смартфонов специалисты «МегаФона» решают с помощью новых технологий. В январе 2017 года на сетях 4G/LTE оператор в Республике Башкортостан применил настройки DRX.

«Мобильное устройство не отключается от сети, даже если его владелец не пользуется в данный момент интернетом или связью. И этот фоновый контакт также расходует заряд аккумулятора. Примененная нами технология позволяет при нахождении смартфона в сети 4G/LTE сократить энергозатратность этого взаимодействия с сетью. В среднем новая технология позволяет сохранить до 95 процентов энергии, если передача данных не используется, до 20-40 процентов заряда в случае работы интернет-сервисов или мессенджеров и до 14 процентов при активном пользовании интернетом», — отмечает директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

Разряд смартфона в сети 4G/LTE снижается на 1-2 процента в час, что позволяет абонентам «МегаФона» экономить в среднем до 20 процентов заряда батареи в течение дня. При этом качество передачи данных на сетях четвертого поколения остается на прежнем высоком уровне.

«Сейчас в регионе возможностью пользоваться скоростным интернетом 4G МегаФона обеспечены более 60 процентов населения Башкортостана. Примененные на сети четвертого поколения настройки DRX позволяют нашим абонентам существенно экономить заряд своего устройства и дольше оставаться на связи со своими близкими и коллегами», — говорит Дамир Байгильдин.