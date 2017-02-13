В Башкирии Минфин передает на аутсорсинг непрофильные услуги в бюджетных организациях Фото: klining-msk.ru В Башкирии Минфин передает на аутсорсинг непрофильные услуги в бюджетных организациях Фото: klining-msk.ru

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Министерство финансов Башкортостана передает на аутсорсинг все непрофильные направления в бюджетных учреждениях. Это уборка, транспортное обслуживание, приготовление обедов и другие услуги. Об этом пишет РБК-Уфа.

Реформа касается прежде всего школ, больниц, дворцов культуры. Над ее решением работает группа представителей Правительства РБ и министерств. Вспомогательные функции будут переданы коммерческим и некоммерческим организациям.

«Об экономии бюджетных средств речи не идет», — цитирует издание министра финансов РБ Риду Субханкулову. — «Мы знаем, что местами рентабельность будет невысокая, поэтому готовы на первых этапах даже субсидировать часть услуг. Сейчас мы говорим о повышении качества предоставления услуг, о создании новых частных предприятий, которых в республике пока маловато, о создании рынка в этой сфере. Если мы этот рынок сегодня не создадим, придут соседи, которые работают быстрее».

Обслуживающий персонал будет выведен за штат, но «сокращений не предполагается», отметила министр. Услуги бизнесу передаются при условии, что прежние работники войдут в новые структуры. По информации издания, ряд уфимских школ получили уведомление вывести обслуживающий персонал с 1 июля текущего года.

Издание напоминает, что несколько муниципалитетов Уфы уже несколько лет завозят готовые завтраки и обеды, приготовленные сторонними столовыми. Данная практика должна распространиться на всю республику. По предварительным данным Минфина, заявки на участие подали около 200 частных и муниципальных предприятий. Проблемой остается доставка: по расчетам ведомства, везти еду более чем за 50 км от райцентра — убыточно.

Что касается транспортных услуг, доставку детей до школы планируется передать специализированным транспортным компаниям, в которых водители будут проходить аттестацию и ежедневный медосмотр, а автобусы — диагностику и ремонт. Помимо собственно доставки детей до места учебы и обратно, школьные автобусы должны будут возить детей на экскурсии и другие мероприятия. «Деньги на это и так заложены, просто они рассыпаются в разные места», — пояснила Рида Субханкулова.

Объем школьного «транспортного» рынка оценивается примерно в 600 млн рублей в год. Пока основной претендент на эти средства — «Башавтотранс». По расчетам Минфина, местами эту отрасль тоже придется субсидировать.