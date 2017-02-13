В Уфе стартует региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе 13-17 февраля пройдет II региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Церемония открытия состоится в восьмом корпусе УГНТУ (Дворец культуры им. Орджоникидзе) в понедельник, 13 февраля. Начало в 16.30.

Более 200 конкурсантов продемонстрируют уровень мастерства по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда республики — компетенциям WorldSkillsRussia: «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Печатные технологии в прессе», «Печатные технологии в прессе», «Камнетесное дело».

Участники WorldSkills — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет.

В рамках Чемпионата впервые пройдут соревнования по семи компетенциям JuniorSkills. В этих соревнованиях примут участие школьники в двух возрастных категориях: от 10 лет и старше и от 14 лет и старше.

17 февраля на церемонии закрытия чемпионата объявят имена победителей (начало в 11 часов). Лучшие будут представлять Башкортостан в отборочных соревнованиях по блокам компетенций в различных регионах страны для получения права стать участником финала V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который пройдет в Краснодаре в мае.

Оценивать конкурсантов будут главные региональные эксперты (30 человек) и национальные эксперты WSR и JS. Всего на площадках будут работать порядках 200 экспертов, уточнили в Министерстве образования РБ.

По итогам прошлого года студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, принявший участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Камнетесное дело» и набравший наибольшее количество баллов, был рекомендован в состав национальной сборной. В начале декабря прошлого года на Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016 Рафаэль принес в копилку сборной России 473 балла. Сборная России тогда заняла первое место. В настоящее время он готовится к мировому чемпионату WorldSkills Competition-2017, который пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в следующем году с 14 по 19 октября. В соревнованиях примут участие более 1200 конкурсантов со всего мира. Они покажут свои навыки и умения по более 50 различным рабочим профессиям — от плотников и мобильных робототехников до дизайнеров и специалистов по обслуживанию воздушных судов.

Национальная сборная РФ, которая будет сформирована по итогам финала IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы», сразится с сильнейшими представителями рабочих специальностей из более чем 60 стран, и поборется за медали с признанными мастерами из Европы, Азии, Африки, США, Латинской Америки и Ближнего Востока.