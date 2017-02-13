В музыкальном проекте НТВ «Ты супер!» принимает участие 13-летний мальчик из Башкирии Фото: сайт телеканала НТВ В музыкальном проекте НТВ «Ты супер!» принимает участие 13-летний мальчик из Башкирии Фото: сайт телеканала НТВ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Восьмиклассник из Башкортостана Иван Южаков принимает участие в музыкальном проекте телеканала НТВ «Ты супер!». Премьера шоу состоялась 11 февраля.

Особенность проекта в том, что его участниками могут быть талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей в возрасте от семи до 18 лет. Им предоставляется возможность продемонстрировать вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Ивану Южакову 13 лет, он учится в средней школе села Нугуш, мальчика воспитывает бабушка, пением он занимается с шести лет. Благодаря своему желанию, упорству и трудолюбию мальчик не раз становился лауреатом, дипломантом, обладателем Гран-при городских и районных вокальных конкурсов.

Предварительный отбор на детский музыкальный конкурс прошли 92 ребенка из полутора тысяч претендентов. Их выступления оценивают оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, певица Ёлка и певец Стас Пьеха.

Финалисты «Ты супер!» смогут принять участие в отборочных турах других международных конкурсов — «Детское Евровидение» и «Новая волна», а также сняться в мюзикле «Республика ШКИД».