В Башкирии перевернулась машина скорой помощи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии перевернулась машина скорой помощи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло накануне днем на 17 км автодороги Иглино — Кальтовка, в Иглинском районе. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, за рулем спецмашины УАЗ-39623 находился 50-летний местный житель. По предварительной версии, он не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжей части. В результате аварии водитель и 47-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

В ведомстве проинформировали, что за прошедшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 10 ДТП, в которых получили травмы различной степени тяжести 11 человек. Также инспекторы задержали 75 нетрезвых водителей.