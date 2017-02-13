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13 февраля Понедельник

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В Башкирии перевернулась машина скорой помощи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии перевернулась машина скорой помощи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии перевернулась машина скорой помощи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане перевернулась машина скорой помощи. ДТП произошло накануне днем на 17 км автодороги Иглино — Кальтовка, в Иглинском районе. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, за рулем спецмашины УАЗ-39623 находился 50-летний местный житель. По предварительной версии, он не справился с управлением, допустил занос и опрокидывание автомобиля на проезжей части. В результате аварии водитель и 47-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу.

В ведомстве проинформировали, что за прошедшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 10 ДТП, в которых получили травмы различной степени тяжести 11 человек. Также инспекторы задержали 75 нетрезвых водителей.

Теги: ДТП
 
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