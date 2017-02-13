В Башкирии в память о погибших в авиакатастрофе исполнят песни из репертуара Ансамбля им. Александрова

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Краснодарском крае исполнят произведения из репертуара Ансамбля имени Александрова. 21 февраля в Стерлитамаке состоится концерт оркестра русских народных инструментов под управлением дирижера Артема Болотова и солистов филармонии.

В концертной программе примут участие заслуженные артисты Башкортостана Елена Калинина, Гафуан Фазуллин, лауреат республиканских, дипломант всероссийских конкурсов Рим Рахимов. В исполнении артистов прозвучат песни из репертуара Ансамбля имени Александрова, популярная музыка композитора, главного военного дирижера России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Ту-154 разбился 25 декабря после вылета из аэропорта города Адлер. На борту находились 92 человека, в том числе два уроженца Башкортостана: полковник Амир Хасанов и певец, режиссер Максим Иванов.