В Башкирии продемонстрировали искусство чтения эпоса «Урал-батыр» Фото: нацпарк «Башкирия»









В Башкирии продемонстрировали искусство чтения эпоса «Урал-батыр» Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане на празднике эпоса «Урал-батыр» продемонстрировали искусство его чтения. Мероприятие было организовано Обществом башкирских женщин. Ранее подобный праздник прошел в Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Кармаскалинском, Янаульском районах. Ежегодно, приуроченный ко дню родных языков, он проходит также в БГПУ им. М. Акмуллы при участии учителей, студентов вузов, юных сказителей республики.

В Год экологии добрую традицию продолжил Национальный парк «Башкирия». Праздник эпоса «Урал-батыр» в этот раз состоялся в селе Нугуш Мелеузовского района. Программа праздника включала песни и театрализованные отрывки из эпоса «Урал-батыр», обрядовые сказания в честь башкирских батыров и Урал-батыра. Состоялись показательные выступления по национальной борьбе куреш на снегу, народные игры, коллективное праздничное угощение «Аш».

В основной части праздника, предусматривающего чтение эпоса «Урал-батыр», приняли участие более 35 человек самых разных возрастов — школьники, учителя, поэты, пенсионеры, каждый демонстрировал собственное понимание сказания священного текста. Искусство чтения эпоса наизусть и с листа продемонстрировали депутаты Госсобрания РБ Вячеслав Аброщенко, Руфина Шагапова, директор Нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов, директор Института биологии УНЦ РАН профессор Василий Мартыненко, телеведущий Булат Каримов, известная поэтесса Марьям Кусмаева. Заместитель директора по научной работе Национального парка «Башкирия», организатор и ведущая праздника Лилия Султангареева, согласно традиции, вручала каждому прочитавшему отрывок из эпоса знаковый белый платочек — «ҡот яулығы». Ярким и запоминающимся стало вдохновенное, напевное выступление известной сказительницы Розалии Султангареевой, исполнившей восхваления эпического коня Акбузата.